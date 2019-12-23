***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul ilindeki 12 adet 85.917.98 m2 yüz ölçümlü arsa, toplam 256.750.000.00 TL (KDV Hariç) muhammen bedel üzerinden Şirketimiz Genel merkezinde açık artırma usulü ile 07.01.2020 tarihinde saat 11:00 de satış ihalesi yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804761BIST