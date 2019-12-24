***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 17:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap İkmal İnşaatı İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile 23.12.2019 tarihinde imzalanmıştır. Projenin yer teslimi, yüklenici firmaya 24.12.2019 Salı günü yapılmıştır.
Sözleşme Bedeli : 448.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805031
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
18:05286,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,62
|Açılış
|: 286,83
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6861
|7,7247
|% 0,12
|
|Frank
|6,0438
|6,0802
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,69
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,06
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,80
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 5.13 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 680 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, EKGYO, TTKOM
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1121, 43 artarak (% 1.05 ) 107, 808
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, EGCYO, MEMSA, BALAT, EGCYH, ISBTR, QNBFL
-
17:58
SODSN, MEMSA, HUBVC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında