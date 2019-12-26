***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden "İstanbul Maltepe Küçükyalı (Nidapark Kucukyalı) Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" kapsamında, 16772 Ada 1 ve 16773 ada 2 Konut + Ticaret Parsellerinde revizyona gidilmiş olup, 16772 Ada 1 Parselde yer alan B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 Bloklarda 540 adet olan konut sayısı 584 adet ve 41 adet olan ticari ünite sayısı 81 adet, 16773 ada 2 Parselde yer alan C4 ve C5 Bloklarda 7 adet olan ticari ünite sayısı 15 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 25.12.2019 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında 1956 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 2048 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805443BIST