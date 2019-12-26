***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 20:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Maltepe Küçükyalı (Nidapark Kucukyalı) Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" kapsamında, 16772 Ada 1 ve 16773 ada 2 Konut + Ticaret Parsellerinde revizyona gidilmiş olup, 16772 Ada 1 Parselde yer alan B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 Bloklarda 540 adet olan konut sayısı 584 adet ve 41 adet olan ticari ünite sayısı 81 adet, 16773 ada 2 Parselde yer alan C4 ve C5 Bloklarda 7 adet olan ticari ünite sayısı 15 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 25.12.2019 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında 1956 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 2048 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805443
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05287,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,34
|Açılış
|: 287,87
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6972
|7,7359
|% 0,34
|
|Frank
|6,0256
|6,0619
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|9,47
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,48
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|0,61
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KLGYO
Yüzde 20.00 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 892, 424 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 17.97 oranında artışla 11.16 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 921, 906 adet işlem
-
17:56BRISA
Yüzde 4.07 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 800 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 44 artarak (% 0.37 ) 137, 807
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KLGYO, SMART