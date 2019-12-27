***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 18:37
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gebze Emlak Konutları 3. Etap projesi kapsamında üretilen ticari ünitelerin açık arttırma ihalesi 27 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. İhale sonucu muhammen bedeli KDV Hariç 8.931.000 TL olan 11 adet bağımsız bölüme satış fiyatı KDV Hariç 9.021.000 TL üzerinden teklif gelmiştir.
İhalede en iyi teklifi veren isteklilere ait, bağımsız bölüm satış işlemleri devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805662
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,59
|Açılış
|: 114.036
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|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
18:055,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 5,9560
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,9292
18:056,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
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|Açılış
|: 6,6350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5720
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En Düşük
6,5741
18:05289,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 289,96
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|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
290,31
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.035.165
|% 14,99
|
|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
|
|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
|
|FMIZP
|45,52
|37.441.268
|% -15,07
|
|QNBFB
|36,76
|88.382.179
|% -14,99
|
|SMART
|10,08
|205.284.250
|% -11,19
|
|KSTUR
|23,06
|28.238
|% -9,57
|
|EGCYO
|0,38
|225.829
|% -9,52
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|THYAO
|13,95
|575.805.794
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,20
|340.523.722
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,87
|137.314.276
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,62
|340.139.355
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7773
|7,8163
|% 1,12
|
|Frank
|6,0950
|6,1317
|% 1,24
|
|Riyal
|1,5832
|1,5911
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|1,51
|
|Altın Gr.
|290
|290
|1,64
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|0,25
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Seans Raporu
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17:59TIRE
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17:56XU030
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17:56XU100
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