***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGebze Emlak Konutları 3. Etap projesi kapsamında üretilen ticari ünitelerin açık arttırma ihalesi 27 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. İhale sonucu muhammen bedeli KDV Hariç 8.931.000 TL olan 11 adet bağımsız bölüme satış fiyatı KDV Hariç 9.021.000 TL üzerinden teklif gelmiştir.İhalede en iyi teklifi veren isteklilere ait, bağımsız bölüm satış işlemleri devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805662BIST