***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Eyüp Alibeyköy Projesi İkmal İnşaatı İşi' nin sözleşmesi, yüklenici Aydur İnşaat Taah. Tic. ve San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. ile 26.12.2019 tarihinde imzalanmıştır. Projenin yer teslimi 27.12.2019 tarihinde Cuma günü yapılmıştır.Sözleşme Bedeli : 216.500.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805663BIST