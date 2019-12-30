***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE TİCARET A.Ş'nin 30.12.2019 tarihli genel kurul toplantısında, tamamı nakden karşılanmak üzere sermayesinin 65.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak , 85.000.000 TL tutarın nakden ödenmesine karar verilmiş ve sermaye artırım tutarı bugün ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805934BIST