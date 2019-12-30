***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 18:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE TİCARET A.Ş'nin 30.12.2019 tarihli genel kurul toplantısında, tamamı nakden karşılanmak üzere sermayesinin 65.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak , 85.000.000 TL tutarın nakden ödenmesine karar verilmiş ve sermaye artırım tutarı bugün ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805934
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,10
|Açılış
|: 289,53
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7721
|7,8111
|% 0,07
|
|Frank
|6,1148
|6,1516
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,39
|
|Altın Gr.
|289
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,12
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
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