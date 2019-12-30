***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 30.12.2019 Pazartesi günü saat 14:30'da yapılmıştır.İhaleye katılan İsteklileri içeren doküman ekte yer almaktadır.İhale komisyonu tarafından isteklilere ait belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık -Açık Artırma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.Önemli bilgilendirme: İhalenin sonucunu belirleyecek olan mali teklifler 2. Oturumda alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805936BIST