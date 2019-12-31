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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.12.2019 19:14
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden olan İstanbul Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Artı) tasfiye edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806237


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 22,08 139.093.661 % 19,93  
IHGZT 6,81 18.117.627 % 19,89  
IHEVA 3,13 6.730.621 % 15,93  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
ADBGR 7,13 33.286.103 % 14,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8561 7,8955 % 1,10  
Frank 6,1231 6,1600 % 0,17  
Riyal 1,5814 1,5893 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.522 7,07  
Altın Gr. 291 291 1,27  
Cumhuriyet 1.926 1.955 10,00  
Tam 1.919 1.967 11,60  
Yarım 928 951 5,62  
Çeyrek 465 476 2,81  
Gümüş.Ons 17,90 17,95 0,01  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,00  
B. Petrol 66,34 66,34 -0,31  
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