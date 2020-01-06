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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2020 17:36
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 06.01.2020 tarihinde yapılan İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.690.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 625.300.000,00 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %37
İNTEK KONUT İNŞ. A.Ş. & SOM PLUS YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. & NURGROUP ZİRAAT İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır. 
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
                
İhaleye Esas Taşınmazların Tespit Edilen Asgari Bedeli 257.070.996,50-TL'dir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807960


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 11.505.514 % 14,61  
ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8259 7,8652 % 0,50  
Frank 6,1293 6,1663 % 0,14  
Riyal 1,5867 1,5947 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.563 1.563 14,27  
Altın Gr. 301 301 3,78  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,03  
Gümüş Gr. 3,50 3,50 0,03  
B. Petrol 69,30 69,30 0,70  
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