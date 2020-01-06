***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 06.01.2020 tarihinde yapılan İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. OturumundaGelen en yüksek teklifArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.690.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 625.300.000,00 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %37İNTEK KONUT İNŞ. A.Ş. & SOM PLUS YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. & NURGROUP ZİRAAT İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.İhaleye Esas Taşınmazların Tespit Edilen Asgari Bedeli 257.070.996,50-TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807960BIST