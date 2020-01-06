***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2020 17:36
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 06.01.2020 tarihinde yapılan İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.690.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 625.300.000,00 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %37
İNTEK KONUT İNŞ. A.Ş. & SOM PLUS YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. & NURGROUP ZİRAAT İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
İhaleye Esas Taşınmazların Tespit Edilen Asgari Bedeli 257.070.996,50-TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807960
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05300,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,44
|Açılış
|: 300,02
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8259
|7,8652
|% 0,50
|
|Frank
|6,1293
|6,1663
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5867
|1,5947
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.563
|14,27
|
|Altın Gr.
|301
|301
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|69,30
|69,30
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 217 adet işlem
-
17:58YAYLA
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 110, 568 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 111, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 81 altında . İşlem hacmi 10, 117.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 831 adet işlem
-
17:56SMART
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 599, 655 adet işlem