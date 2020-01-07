***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetindeki muhtelif arsa nitelikli taşınmazların açık arttırma ihalesi 7 Ocak 2020 Salı günü Saat:11.00'de gerçekleştirilmiştir.Muhammen Satış Bedeli KDV Hariç 169.000.000 TL olan 3 adet taşınmaza ihale sonucu KDV Hariç 205.110.000 TL üzerinden teklif gelmiştir.Satış işlemleri devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808585BIST