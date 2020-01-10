***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2020 19:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nde 6434/1 Parsel Eğitim Tesisinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 08.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811963
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05294,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,51
|Açılış
|: 294,15
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,93
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6435
|7,6819
|% -0,04
|
|Frank
|6,0087
|6,0449
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5599
|1,5678
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|7,77
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,49
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,04
|
|B. Petrol
|65,29
|65,29
|-0,07
|
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