***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Evvel-Adım İstanbul), 985 Ada 1 Parsel ve 986 Ada 1 Parsel A1, A2, A3, B1, B2, C Bloklar İle Bu Bloklara Ait Otopark, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Kamusal Park Alanları ve Yaya yolları, Kayaşehir Bölgesi M1B1 ve M1B3 İmar Yolları, Kayaşehir Bölgesi Tem Otoyolu-Eski Edirne Asfaltı Arası Yol Kavşak M5B3 Yolu'nun (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 17.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813628BIST