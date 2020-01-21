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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2020 09:07
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak -31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle, toplamda 3.022.829.496 TL (KDV Hariç) değerinde, 2.056 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.
4.Çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık) satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 767 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 1.026.297.685 TL' dir.
2019 yılında toplamda satışa esas brüt 344.397 m2 büyüklüğe ulaşan bağımsız bölümlerin satışı gerçekleştirilmiştir.
Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, gerek pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.
Satış işlemi, alıcının noter huzurunda sözleşme imzalaması, peşin ve veya peşinat tutarı yatırılması, kredilerinin    hesaba geçilmesi ile tamamlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamların artmasına   neden olabilmektedir. Ancak   kuralı satışlarda ise kura tarihi dikkate alınmaktadır.  Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve   dönme ile    satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden   kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edinilmesi önemle rica olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813659


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Altın Gr. 298 298 -0,14  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 17,97 18,02 -0,08  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
B. Petrol 64,64 64,64 -0,56  
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