***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak -31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle, toplamda 3.022.829.496 TL (KDV Hariç) değerinde, 2.056 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.4.Çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık) satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 767 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 1.026.297.685 TL' dir.2019 yılında toplamda satışa esas brüt 344.397 m2 büyüklüğe ulaşan bağımsız bölümlerin satışı gerçekleştirilmiştir.Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, gerek pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.Satış işlemi, alıcının noter huzurunda sözleşme imzalaması, peşin ve veya peşinat tutarı yatırılması, kredilerinin hesaba geçilmesi ile tamamlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ancak kuralı satışlarda ise kura tarihi dikkate alınmaktadır. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edinilmesi önemle rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813659BIST