***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 09:08
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği madde 40 (ç) bendi gereği 2019 yıl sonu kira gelirleri ekte PDF olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813660
BIST
10:56122.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -554,51
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:565,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:566,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:56297,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,65
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|5,63
|129.468.461
|% 15,61
|
|QNBFB
|89,35
|5.149.598
|% 14,99
|
|GARFA
|6,49
|22.603.695
|% 10,37
|
|GRNYO
|1,30
|25.476.092
|% 10,17
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,84
|479.837.510
|% -1,59
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|156.527.232
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|89.217.593
|% 3,03
|
|GSDHO
|1,99
|89.191.666
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6879
|7,7265
|% 0,16
|
|Frank
|6,1002
|6,1369
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5754
|1,5834
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|-4,71
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:11ODAS
Yüzde -29.07 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 899, 528 adet işlem
-
11:08XU100
Endeks 122, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 2, 783.00 milyon TL de
-
11:08ODAS
Yüzde -29.46 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 993, 612 adet işlem
-
11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -463, 14 kaybederek (% -0.40 ) 116, 232
-
11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, EKIZ, EPLAS, MZHLD, HLGYO, MARTI