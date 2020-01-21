***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 09:08
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıkın toplamda 753.754.873 TL (KDV Hariç) değerindeki, 505 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Yıllık ve aylık satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, gerek pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.
Satış işlemi, alıcının noter huzurunda sözleşme imzalaması, peşin ve veya peşinat tutarı yatırılması, kredilerinin hesaba geçilmesi ile tamamlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ancak kuralı satışlarda ise kura tarihi dikkate alınmaktadır. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edinilmesi önemle rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813661
BIST
10:56122.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -554,51
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:565,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:566,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:56297,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,65
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|5,63
|129.468.461
|% 15,61
|
|QNBFB
|89,35
|5.149.598
|% 14,99
|
|GARFA
|6,49
|22.603.695
|% 10,37
|
|GRNYO
|1,30
|25.476.092
|% 10,17
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,84
|479.837.510
|% -1,59
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|156.527.232
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|89.217.593
|% 3,03
|
|GSDHO
|1,99
|89.191.666
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6879
|7,7265
|% 0,16
|
|Frank
|6,1002
|6,1369
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5754
|1,5834
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|-4,71
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
Seans Raporu
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