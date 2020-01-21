***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerinde ulaşabileceği önemli rakamların aşağıdaki gibi1. Çeyrekte 88.483 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 707.795.768 TL satış değeri,2. Çeyrekte 113.759 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 903.183.858 TL satış değeri,3. Çeyrekte 199.820 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1.604.929.671 TL satış değeri,4. Çeyrekte 238.309 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1.901.762.788 TL satış değeri,Toplamda ise 640.371 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 5.117.672.085 TL satış değeri olacağını tahmin etmekteyiz.Şirketimizin net karının ise 1 milyar 125 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir. Beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813662BIST