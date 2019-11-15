***EKGYO* *HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKGYO******HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [HALKI]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar"16/04/2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ekinde yer alan, 2.000.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ekinin "Borçlanma aracına ve ihracına ilişkin esaslar" bölümünde yapılan değişikliklere onay verilmesine ilişkin talebimiz Kurul'ca olumlu karşılanmış olup ihraç belgesi tadil metni ile güncel ihraç belgesi ekte yer almaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799251BIST