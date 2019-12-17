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***EKGYO* *HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.12.2019 19:08
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***EKGYO******HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEGYO62014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,95264
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
2.000.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 03.06.2020 vade sonu tarihli 150.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804031


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IEYHO 0,55 133.803.919 % 19,57  
FLAP 4,94 238.071.107 % 15,42  
BURVA 7,13 7.503.745 % 15,00  
MTRYO 5,26 12.079.244 % 14,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6852 7,7238 % -1,23  
Frank 5,9652 6,0011 % 0,61  
Riyal 1,5622 1,5701 % 0,49  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.477 0,09  
Altın Gr. 279 279 1,21  
Cumhuriyet 1.849 1.877 9,00  
Tam 1.841 1.887 8,68  
Yarım 890 913 4,20  
Çeyrek 446 456 2,10  
Gümüş.Ons 17,01 17,05 -0,01  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
B. Petrol 66,00 66,00 0,66  
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