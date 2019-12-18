***EKGYO* *HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2019 15:44
***EKGYO******HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı-İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEGYOA1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.000.000
İhraç Fiyatı 0,966679
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 103.000.000 TL nominal değerli, 85 gün vadeli, TRFEGYOA1912 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804150
BIST