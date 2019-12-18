***EKGYO* *HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKGYO******HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKIYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.12.2019Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEGYOA1912Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.04.2019Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.000.000İhraç Fiyatı 0,966679Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 103.000.000 TL nominal değerli, 85 gün vadeli, TRFEGYOA1912 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804150BIST