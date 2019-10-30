***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -204.250 18.223.547 247.830 1.606.161 -26.520.119 -978.046 8.039.988 8.039.988Transferler-978.046 978.046Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-88.067 -6.539.770 -6.627.837 -6.627.837Dönem Karı (Zararı)-6.539.770 -6.539.770 -6.539.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-88.067 -88.067 -88.067Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-197.405 -197.405 -197.405Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -292.317 18.026.142 247.830 1.606.161 -27.498.165 -6.539.770 1.214.746 1.214.746Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.330 6.215.910 6.215.910Diğer Düzeltmeler2 2 2Transferler-4.045.330 4.045.330Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.471.877 -1.471.877 -1.471.877Dönem Karı (Zararı)-1.471.877 -1.471.877 -1.471.877Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -31.543.493 -1.471.877 4.744.035 4.744.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.805.289 2.874.132Dönem Karı (Zararı)-1.471.877 -6.539.770Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.471.877 -6.539.770Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.490.554 7.205.819Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler409.731 520.427Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.460 99.492Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.460 99.492Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-63.931 275.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-63.931 -24.118Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler300.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler86.399Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler86.399Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler1.143.294 6.223.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.786.612 2.676.428Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.813.090 8.022.668İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.371 8.008.233İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.793.719 14.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.708 -8.392.396İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-61.736 -8.666.797İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.028 274.401Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.006.607Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)561.443 66.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.910.030 2.054.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.910.030 2.054.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)200.260 456.683Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.295 269.031İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.295 269.031Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.028 -807.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.805.289 3.342.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-468.374Vergi İadeleri (Ödemeleri)29YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 321.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri340.889Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri340.889Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.479Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.804.923 -3.322.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.661.629 2.900.838Kredilerden Nakit Girişleri-2.661.629 2.900.838Ödenen Faiz-1.143.294 -6.533.885Alınan Faiz310.266YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)366 -127.239NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)366 -127.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.762 130.068DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.128 2.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.128 1.762Ticari Alacaklar8.a 19.217.087 411.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 252.362 232.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 18.964.725 178.493Diğer Alacaklar9.a 9.071.338 9.009.602İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 9.015.382 8.953.646İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 55.956 55.956Stoklar10 128.730 128.730Peşin Ödenmiş Giderler11.a 80.792 642.235İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.a 80.792 642.235ARA TOPLAM28.500.075 10.193.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.500.075 10.193.813DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 11.221.440 11.221.440Maddi Duran Varlıklar14 19.391.689 19.801.419Arazi ve Arsalar15.926.250 15.926.250Binalar1.453.316 1.503.430Tesis, Makine ve Cihazlar1.700.786 1.969.816Taşıtlar163.706 195.594Mobilya ve Demirbaşlar147.631 206.329Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 420 420Diğer Haklar420 420TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.613.549 31.023.279TOPLAM VARLIKLAR59.113.624 41.217.092KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 10.136.116 11.808.996İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.136.116 11.808.996Banka Kredileri21 10.136.116 11.808.996Ticari Borçlar8.b 30.117.399 8.207.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 30.117.399 8.207.369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.a 1.754.182 1.553.922Diğer Borçlar9,b 4.655.727 4.666.022İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 4.655.727 4.666.022Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.b 127.687 133.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.b 127.687 133.715Kısa Vadeli Karşılıklar1.012.920 1.010.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.b 12.920 10.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.a 1.000.000 1.000.000ARA TOPLAM47.804.031 27.380.113TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.804.031 27.380.113UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 6.442.770 7.431.519İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.442.770 7.431.519Banka Kredileri21 6.442.770 7.431.519Uzun Vadeli Karşılıklar122.788 189.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 122.788 189.549TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.565.558 7.621.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.369.589 35.001.181ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.744.035 6.215.911Ödenmiş Sermaye25.a 7.177.729 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25.b 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.c 8.438.388 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.240.549 20.240.549Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.240.549 20.240.549Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.d 20.500.293 20.500.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.e -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25.f 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25.f 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-31.543.493 -27.498.165Net Dönem Karı veya Zararı-1.471.877 -4.045.329TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.744.035 6.215.911TOPLAM KAYNAKLAR59.113.624 41.217.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 37.592.151 36.132.887 18.001.914 2.223.478Satışların Maliyeti27 -37.624.106 -36.078.010 -18.046.716 -2.670.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-31.955 54.877 -44.802 -447.450BRÜT KAR (ZARAR)-31.955 54.877 -44.802 -447.450Genel Yönetim Giderleri29.b -1.167.676 -1.393.664 -394.463 -261.092Pazarlama Giderleri29.a -487.140 -304.051 -164.381 -72.488Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.a 1.748.945 2.167.342 1.072.922 1.457.622Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.b -390.757 -754.256 -99.063 -430.828ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-328.583 -229.752 370.213 245.764FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-328.583 -229.752 370.213 245.764Finansman Gelirleri32.a 310.266Finansman Giderleri32.b -1.143.294 -6.620.284 466.673 -3.961.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.471.877 -6.539.770 836.886 -3.715.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.471.877 -6.539.770 836.886 -3.715.461DÖNEM KARI (ZARARI)-1.471.877 -6.539.770 836.886 -3.715.461Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.471.877 -6.539.770 836.886 -3.715.461Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 -0,21000000 -0,91000000 0,12000000 -0,52000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç -0,21000000 -0,95000000 0,12000000 -0,56000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -285.472 0 -296.112Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -197.405 0 -177.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -88.067 0 -118.199Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -285.472 0 -296.112TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.471.877 -6.825.242 836.886 -4.011.573Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.471.877 -6.825.242 836.886 -4.011.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795574BIST