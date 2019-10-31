EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.405.981
|% 19,61
|AVTUR
|1,60
|17.131.212
|% 15,94
|BOYP
|16,04
|3.006.295
|% 12,96
|DENIZ
|26,12
|24.886.072
|% 12,39
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3796
|7,4166
|% 0,68
|Frank
|5,7689
|5,8036
|% 0,55
|Riyal
|1,5197
|1,5273
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,61
|Altın Gr.
|276
|276
|2,05
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|Tam
|1.821
|1.867
|5,54
|Yarım
|880
|903
|2,67
|Çeyrek
|442
|452
|1,34
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|B. Petrol
|60,54
|60,54
|0,30
Seans Raporu
- 12:28DZGYO Yüzde 4.19 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 600, 041 adet işlem
- 12:27GSDDE Yüzde 4.26 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 382, 414 adet işlem
- 12:25XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 415, 47 artarak (% 0.34 ) 122, 140
- 12:25AVGYO Yüzde 8.62 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 888, 186 adet işlem
- 12:24MEPET Yüzde 19.61 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 202, 007 adet işlem