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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.10.2019 15:23
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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirket yönetim kurulunun 01.10.2019 tarihli 2019-16 sayılı almış olduğu karar çerçevesinde
1.   18.06.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen xxxxxxxxx TC. Kimlik Numaralı Sn. Hasan Barış MOLVALI' nın istifa etmesi nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nce önerilen xxxxxx TC. Kimlik Numaralı Sn. Soner SAKIN'in TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve  yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,
İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,
2.    Şirket'in Kurumsal Yönetim Müdürü olarak görev yapan Sn. Hicran Gökmen'in Şirketin Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmasına,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.  
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





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