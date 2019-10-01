***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM EKİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 7.24 A-B Bağımsız Üye Değil -HÜSNÜ EKİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 15.7 A-B Bağımsız Üye DeğilCENGİZ VARDARLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.11.2018 İcrada Görevli Değil Resmi İlişkiler Yönetmeni - Hayır - Bağımsız Üye Değil -İSMAİL SIDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.02.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SIDAN Zeytin Alım Satım Firma Sahibi Evet 0.0001 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589125 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komitesi ve Denetim Komitesi ÜyesiSONER SAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.10.2019 İcrada Görevli Değil - Bossa Tic. San. İşl. T.A.Ş. Finansman Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789391 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHÜSNÜ EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıHİCRAN GÖKMEN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Kurumsal Yönetim Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789395BIST