***EKIZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 12:05
***EKIZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EKIZ
Açıklamalar Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak ortakları İbrahim Ekiz ve Hüseyin Ekiz tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814286
BIST
15:26120.977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.563,59
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:265,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:266,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:26297,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,97
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% -0,10
|
|Frank
|6,0951
|6,1318
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5797
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,32
|
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