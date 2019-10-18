***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
18.10.2019 14:37
***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Eko Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFEKOF22027
Nominal Değer (TL)
13.300.000
Vade Başlangıç Tarihi
18/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/10/2019
Vadesi (Gün)
126
İtfa Tarihi
21/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793910
BIST
17:1298.439
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 3.542,28
|Açılış
|: 98.406
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
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98.731
En Düşük
98.002
17:125,7904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0354
|Açılış
|: 5,7780
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|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
17:126,4528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0355
|Açılış
|: 6,4300
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
17:12277,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,28
|Açılış
|: 277,19
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
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279,68
En Düşük
275,59