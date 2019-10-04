***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









i İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 103.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOFE1915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.07.2018Satışa Başlanma Tarihi 03.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.542.300İhraç Fiyatı 0Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.542.300Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 92 gün vadeli 11.542.300 TL nominal değerli bononun 11.542.300- TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK' nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmış ve bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790435BIST