***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2019 17:35
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 165.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 124
ISIN Kodu TRFEKOF22019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.235.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2020
Kayıt Tarihi 04.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.235.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 124 gün vadeli 10.235.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup, bononun vade başlangıç tarihi 04.10.2019,itfa tarihi ise 05.02.2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790458
BIST