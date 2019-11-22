***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2019 15:46
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFEKOFK1917 ISIN KODLU BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 165.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 126
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOFK1917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 18.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.454.000
İhraç Fiyatı 0,91764
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.11.2019
Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.454.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 126 gün vadeli 14.454.000 TL nominal değerli bononun 14.454.000- TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK' nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmış ve bono itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800122
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