***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOFK1917 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 165.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.11.2019Vade (Gün Sayısı) 126Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOFK1917Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 18.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.454.000İhraç Fiyatı 0,91764Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.11.2019Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.454.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 126 gün vadeli 14.454.000 TL nominal değerli bononun 14.454.000- TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK' nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmış ve bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800122BIST