***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 165.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 119ISIN Kodu TRFEKOF32018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.03.2020Kayıt Tarihi 19.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.500.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli 11.500.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup, bononun vade başlangıç tarihi 22.11.2019,itfa tarihi ise 20.03.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800134BIST