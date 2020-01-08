***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOF12010 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 165.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.01.2020Vade (Gün Sayısı) 125Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF12010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 05.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.919.900İhraç Fiyatı 0,9359Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.01.2020Kayıt Tarihi 07.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.919.900Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 125 gün vadeli 5.919.900 TL nominal değerli bononun 5.919.900 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809181BIST