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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.01.2020 15:12
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 165.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 114
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF52016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.826.100
İhraç Fiyatı 0,96243
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.05.2020
Kayıt Tarihi 14.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.826.100

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 114 gün vadeli 11.826.100 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 22.01.2020, itfa tarihi ise 15.05.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813975


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HUBVC 37,00 32.065.068 % 16,57  
DOKTA 60,95 126.527 % 15,00  
BURCE 8,15 2.656.673 % 14,95  
BURVA 23,00 296.225 % 14,31  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7564 7,7953 % 0,50  
Frank 6,0797 6,1163 % -0,37  
Riyal 1,5744 1,5823 % -0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -2,66  
Altın Gr. 296 296 -1,04  
Cumhuriyet 1.962 1.992 5,00  
Tam 1.953 2.002 5,97  
Yarım 944 968 2,89  
Çeyrek 473 484 1,44  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 64,12 64,12 -0,47  
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