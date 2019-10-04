***EKOFA* *NRBNK* *DZGYO* *AKFK* *GLYHO* *QNBFB* *DENIZ* *ISFIN* *TTRAK* *ODEA* *NURVK* *BRKT* *YKBNK* *TRKSH* *SKYMD* *VAKBN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT









***EKOFA******NRBNK******DZGYO******AKFK******GLYHO******QNBFB******DENIZ******ISFIN******TTRAK******ODEA******NURVK******BRKT******YKBNK******TRKSH******SKYMD******VAKBN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFK, BRKT, DENIZ, DZGYO, EKOFA, GLYHO, ISFIN, LIDFA, NRBNK, NURVK, ODEA, QNBFB, SKYMD, TRKSH, TTRAK, VAKBN, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRFAKFKE1913 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1911 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/10/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1911 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE1925 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYOE1916 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE1915 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRSGLMD12015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNE1914 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFKE1919 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLE1911 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE1912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/10/2019 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE1912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAE1927 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE1919 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaSGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTDE2618 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE1913 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE1921 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE1939 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAKE1918 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaTÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TTRAK TRSTTRK42012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE1950 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE1935 FİNANSMAN BONOSU 04/10/2019 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790503BIST