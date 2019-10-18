GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKOFA* *SEKFK* *HALKB* *TEBNK* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *AYGAZ* *ENJSA* *ODEA* *DSTKF* *KATVK* *KTKVK* *DNFIN* *YKBNK* *ATAGY*** MERKEZİ

18.10.2019 17:45
GÜNCEL HABERLER

***EKOFA******SEKFK******HALKB******TEBNK******AKTIF******GARAN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******AYGAZ******ENJSA******ODEA******DSTKF******KATVK******KTKVK******DNFIN******YKBNK******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ATAGY, AYGAZ, DENIZ, DNFIN, DSTKF, EKOFA, ENJSA, GARAN, ISMEN, KATVK, KTKVK, ODEA, QNBFB, SEKFK, TEBNK, HALKB, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1949 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBE1924 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRSATAYE1918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRSATAYE1918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZE1914 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZE1914 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE1933 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE1941 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK12014 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DESTEK FAKTORİNG A.Ş. DSTKF TRFDSTFE1913 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE1923 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014S6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014S6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1990 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1922 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/10/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1922 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAE1935 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE1935 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE1913 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBKE1930 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE1952 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793960


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