***EKOFA* *SEKFK* *HALKB* *TEBNK* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *AYGAZ* *ENJSA* *ODEA* *DSTKF* *KATVK* *KTKVK* *DNFIN* *YKBNK* *ATAGY*** MERKEZİ









***EKOFA******SEKFK******HALKB******TEBNK******AKTIF******GARAN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******AYGAZ******ENJSA******ODEA******DSTKF******KATVK******KTKVK******DNFIN******YKBNK******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ATAGY, AYGAZ, DENIZ, DNFIN, DSTKF, EKOFA, ENJSA, GARAN, ISMEN, KATVK, KTKVK, ODEA, QNBFB, SEKFK, TEBNK, HALKB, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1949 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBE1924 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 İtfaATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRSATAYE1918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 İtfaATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRSATAYE1918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZE1914 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 İtfaAYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZE1914 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE1933 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE1941 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK12014 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDESTEK FAKTORİNG A.Ş. DSTKF TRFDSTFE1913 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE1923 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014S6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014S6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1990 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1922 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/10/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1922 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAE1935 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE1935 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE1913 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBKE1930 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE1952 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 18/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793960BIST