***EKOFA* *ZORLF* *GARAN* *YDTPF* *ISMEN* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***EKOFA******ZORLF******GARAN******YDTPF******ISMEN******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKOFA, GARAN, ISMEN, QNBFI, YDTPF, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF12010 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016K8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/01/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016K8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12070 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 İtfaQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM12016 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 İtfaYEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT020725T10 DEVLET TAHVİLİ 08/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT060121T16 DEVLET TAHVİLİ 08/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT080720T19 DEVLET TAHVİLİ 08/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809031BIST