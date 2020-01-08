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***EKOFA* *ZORLF* *GARAN* *YDTPF* *ISMEN* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

08.01.2020 14:21
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA******ZORLF******GARAN******YDTPF******ISMEN******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKOFA, GARAN, ISMEN, QNBFI, YDTPF, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF12010 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016K8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/01/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016K8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12070 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 İtfa
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM12016 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 İtfa
YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 08/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020725T10 DEVLET TAHVİLİ 08/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT060121T16 DEVLET TAHVİLİ 08/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT080720T19 DEVLET TAHVİLİ 08/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809031


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ISBTR 33.351,00 1.179.463 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.336.492 % 14,93  
HUBVC 19,03 73.449.628 % 12,01  
TIRE 5,61 241.008.980 % 11,53  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7705 7,8095 % -0,53  
Frank 6,0963 6,1330 % -0,49  
Riyal 1,5805 1,5884 % -0,45  
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Cumhuriyet 2.002 2.032 4,00  
Tam 1.993 2.043 4,13  
Yarım 963 988 2,00  
Çeyrek 483 494 1,00  
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Gümüş Gr. 3,52 3,52 -0,01  
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