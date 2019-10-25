***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi.............Açıklamalar01.01.2019 – 30.09.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794907BIST