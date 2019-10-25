***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 60.000 12.482 34.326 20.887 127.695Yeni Bakiye60.000 12.482 34.326 20.887 127.695Kar Dağıtımı1.387 14.700 -20.887 -4.800Dağıtılan Temettü-4.800 -4.800Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.387 -1.387Diğer20.887 -20.887Dönem Sonu Bakiyeler18 60.000 13.869 49.026 21.329 144.224Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 60.000 13.725 49.170 29.305 152.200Yeni Bakiye60.000 13.725 49.170 29.305 152.200Kar Dağıtımı1.466 27.839 -29.305Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.466 -1.466Diğer29.305 -29.305Dönem Sonu Bakiyeler18 60.000 15.191 77.009 25.846 178.046Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ16 58.130 65.299FAKTORİNG GELİRLERİ16 58.130 65.299Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler54.724 61.556İskontolu36.768 43.764Diğer17.956 17.792Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.406 3.743İskontolu1.589 955Diğer1.817 2.788FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -8.985 -28.068Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-8.219 -25.978İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.260Verilen Ücret ve Komisyonlar-766 -830BRÜT KAR (ZARAR)49.145 37.231ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -15.051 -11.789 0Personel Giderleri-11.397 -8.921Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-152 -39Genel İşletme Giderleri-3.404 -2.747Diğer-98 -82BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)34.094 25.442 0DİĞER FAALİYET GELİRLERİ18 9.124 5.264Bankalardan Alınan Faizler777 589Menkul Değerlerden Alınan Faizler15Türev Finansal İşlemler Karı573 194Kambiyo İşlemleri Karı2.842 4.365Diğer4.932 101KARŞILIK GİDERLERİ20 -6.825 -1.502Özel Karşılıklar-6.825 -1.502DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -3.299 -1.624Türev Finansal İşlemlerden Zarar-800 -681Kambiyo İşlemleri Zararı-2.499 -943NET FAALİYET KARI (ZARARI)33.094 27.580 0BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.094 27.580 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-7.248 -6.251Cari Vergi Karşılığı-6.917 -5.966Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-331Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)25.846 21.329 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI25.846 21.329 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.846 21.329Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı31.822 35.437Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri53.086 66.790Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-9.557 -23.220Alınan Ücret ve Komisyonlar3.599 3.455Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4.2 810 91Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.397 -8.794Ödenen Vergiler-6.205 -6.114Diğer1.486 3.229Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-40.265 7.622Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-45.391 106.393Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış545 477Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)8.153 2.540Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.062 -101.186Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)490 -602Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-8.443 43.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller5-6 -1.029 -16Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller14Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-209Diğer-176 -162Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.191 -387FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.000Temettü Ödemeleri15.7 -4.800Diğer32Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 -24.768Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi109 1.134Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-9.525 19.038Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.101 4.140Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.1.1 5.576 23.178Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)25.846 21.329DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.846 21.329Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3.1.1 392 5.184 5.576 10.451 4.650 15.101GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR3.2.1 0 800 800GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)212.945 95.717 308.662 195.307 72.489 267.796Faktoring Alacakları4 212.945 95.717 308.662 195.307 72.489 267.796İskontolu Faktoring Alacakları (Net)4.1 151.612 52.047 203.659 146.293 27.097 173.390Diğer Faktoring Alacakları4.1 61.333 43.670 105.003 49.014 45.392 94.406Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması AlacaklarıKazanılmamış Gelirler (-)İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarTakipteki Alacaklar4.2 8.910 2.191 11.101 9.062 9.062Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4.2 -8.910 -2.191 -11.101 -9.062 -9.062ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 1.676 1.676 1.305 1.305MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 372 372 263 263YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)6 1.501 1.501 1.007 1.007CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 1.989 1.989 2.320 2.320DİĞER AKTİFLER9 698 6 704 1.177 5 1.182ARA TOPLAM219.573 100.907 320.480 212.630 77.144 289.774SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)8 0VARLIKLAR TOPLAMI219.573 100.907 320.480 212.630 77.144 289.774YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 32.109 87.933 120.042 56.554 67.629 124.183FAKTORİNG BORÇLARI4.1 627 15.787 16.414 288 7.973 8.261KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.2.2 0 573 573KARŞILIKLAR14 1.294 0 1.294 1.130 0 1.130Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.222 1.222 1.058 1.058Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar72 72 72 72CARİ VERGİ BORCU13 3.787 3.787 2.445 2.445ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER12 183 714 897 509 473 982ARA TOPLAM38.000 104.434 142.434 61.499 76.075 137.574SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Satış AmaçlıÖZKAYNAKLAR15 178.046 178.046 152.200 152.200Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye YedekleriHisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye YedekleriKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri15.191 15.191 13.725 13.725Yasal Yedekler15.191 15.191 13.725 13.725Statü YedekleriOlağanüstü YedeklerKar veya Zarar102.855 102.855 78.475 78.475Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı77.009 77.009 49.170 49.170Dönem Net Kâr veya Zararı25.846 25.846 29.305 29.305Kontrol Gücü Olmayan PaylarYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI216.046 104.434 320.480 213.699 76.075 289.774Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ24.450 20.263 44.713 20.929 18.211 39.140RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ298.034 61.110 359.144 280.465 31.874 312.339ALINAN TEMİNATLAR23.1 4.356.848 895.717 5.252.565 4.052.803 793.305 4.846.108VERİLEN TEMİNATLAR23.2 25.000 25.000 25.000 25.000TAAHHÜTLER23.3 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23.4 0 3.395 3.395 4.089 5.261 9.350Alım Satım Amaçlı İşlemler0 3.395 3.395 4.089 5.261 9.350Vadeli Alım Satım İşlemleri3.395 3.395 4.089 5.261 9.350Swap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER23.5 261.094 282.991 544.085 288.455 162.626 451.081NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.965.426 1.263.476 6.228.902 4.671.741 1.011.277 5.683.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794911BIST