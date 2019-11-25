***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 254.238 152.078 131.150 19.004Kredilerden Alınan Kar Payları179.100 0 105.811 0Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler1.548 0 1.096 0Bankalardan Alınan Gelirler34.222 0 0 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler38.276 0 23.875 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar18.075 0 12.365 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler20.201 0 11.510 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Diğer Kar Payı Gelirleri1.092 152.078 368 19.004KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -108.745 0 -72.708 0Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-85.262 0 -59.547 0Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-22.427 0 -12.648 0Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-3 0 -1 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-1.053 0 -512 0Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)145.493 152.078 58.442 19.004NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-783 1 -69 1Alınan Ücret ve Komisyonlar391 2 346 2Gayri Nakdi Kredilerden118 0 107 0Diğer273 2 239 2Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.174 -1 -415 -1Gayri Nakdi Kredilere-12 0 -12 0Diğer-1.162 -1 -403 -1TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 18.733 258.741 13.381 186.445Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)16.756 0 12.218 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.668 0 -6.882 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)6.645 258.741 8.045 186.445DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 19.401 16.890 16.123 669FAALİYET BRÜT KÂRI182.844 427.710 87.877 206.119KREDİ KARŞILIKLARI (-)(6) -44.825 0 -28.519 17PERSONEL GİDERLERİ (-)-48.537 -4.499 -19.190 -1.467DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -51.531 -1.704 -30.544 -636NET FAALİYET KARI (ZARARI)37.951 421.507 9.624 204.033BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.951 421.507 9.624 204.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -9.389 -87.149 -4.092 -44.747Cari Vergi Karşılığı0 -87.149 0 -44.747Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-13.274 0 -6.194 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.885 0 2.102 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)28.562 334.358 5.532 159.286DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI28.562 334.358 5.532 159.286Grubun Karı (Zararı)28.562 334.358 5.532 159.286Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00038000 0,00446000 0,00007000 0,00212000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı81.358 224.875Alınan Kar Payları205.977 22.122Ödenen Kar Payları-63.791 0Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar391 2Elde Edilen Diğer Kazançlar35.749 275.631Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar-17 16.701Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-96.923 -4.499Ödenen Vergiler-16.994 -87.149Diğer16.966 2.067Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-660.375 -91.231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-866.805 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-250.330 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.525.870 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış105.261 -55.051Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)92.661 0Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)3.726.816 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)9.799 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)48.093 -36.180Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-579.017 133.644YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.069.728 8İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-50.381 17Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller101 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.659 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-998.749 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-13.040 -9FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.050.062 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.026.532 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları23.088 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer442 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi229 110.169Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-598.454 243.821Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar654.087 459.653Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.633 703.474Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 0 556.410 0 556.410TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 0 556.410 0 556.410Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.358 334.358 0 334.358Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 334.358 890.768 0 890.768Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 0 1.101.106TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 0 1.101.106Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.562 28.562 0 28.562Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.088 0 23.088Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.280.885 2.824.581 -543.696 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.280.885 2.280.885 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.696 -543.696 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 0 28.562 1.152.756 0 1.152.756Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER494.212 180.364 674.576 0 0 0GARANTİ VE KEFALETLER1 28.542 24.858 53.400 0 0 0Teminat Mektupları28.542 24.858 53.400 0 0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları28.542 24.858 53.400 0 0 0Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 445.819 38.998 484.817 0 0 0Cayılamaz Taahhütler445.819 38.998 484.817 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri38.425 38.998 77.423 0 0 0İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri407.014 0 407.014 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri380 0 380 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR19.851 116.508 136.359 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar19.851 116.508 136.359 0 0 0Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri19.851 116.508 136.359 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER8.890.816 2.663.356 11.554.172 1.994 11.353 13.347EMANET KIYMETLER249.838 1.939.577 2.189.415 1.994 11.353 13.347Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.174 0 1.174 0 0 0Tahsile Alınan Çekler90.051 36 90.087 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler954 0 954 1.994 11.353 13.347Emanet Kıymet Alanlar157.659 1.939.541 2.097.200 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER8.640.978 723.779 9.364.757 0 0 0Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia117.714 0 117.714 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul289.000 0 289.000 0 0 0Diğer Rehinli Kıymetler8.234.264 723.779 8.958.043 0 0 0Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.385.028 2.843.720 12.228.748 1.994 11.353 13.347Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.562 334.358 5.532 159.286DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.562 334.358 5.532 159.286Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)208.728 986.346 1.195.074 655.644 1.957 657.601Nakit ve Nakit Benzerleri34.353 269.133 303.486 655.644 1.957 657.601Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 34.018 251.953 285.971 6 0 6Bankalar(2) 335 17.180 17.515 655.638 1.957 657.595Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 166.716 716.805 883.521 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri166.716 716.805 883.521 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 7.659 0 7.659 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(5) 0 408 408 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 408 408 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.707.391 1.841.266 4.548.657 0 0 0Krediler(6) 2.707.391 836.978 3.544.369 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(8) 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(7) 0 1.004.288 1.004.288 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 1.004.288 1.004.288 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar(6) 188.365 0 188.365 188.343 0 188.343Özel Karşılıklar (-)(6) -188.365 0 -188.365 -188.343 0 -188.343SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(9) 35.273 0 35.273 36.722 0 36.722Satış Amaçlı35.273 0 35.273 36.722 0 36.722Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(12) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)59.238 0 59.238 12.021 0 12.021MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)26.691 0 26.691 20.330 0 20.330Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer26.691 0 26.691 20.330 0 20.330YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(15) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 89.061 0 89.061ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(16) 94.149 0 94.149 103.538 0 103.538DİĞER AKTİFLER(17) 222.099 4 222.103 219.525 0 219.525VARLIKLAR TOPLAMI3.353.569 2.827.616 6.181.185 1.136.841 1.957 1.138.798YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 2.132.428 1.711.804 3.844.232 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 0 80.281 80.281 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(3) 455 0 455 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı455 0 455 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(4) 21.727 0 21.727 0 0 0KARŞILIKLAR(6) 49.695 12.967 62.662 30.862 0 30.862Genel Karşılıklar41.764 12.781 54.545 9.777 0 9.777Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.030 0 5.030 4.462 0 4.462Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.901 186 3.087 16.623 0 16.623CARİ VERGİ BORCU(7) 7.190 0 7.190 1.714 0 1.714ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(9) 0 984.095 984.095 0 0 0Krediler0 984.095 984.095 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER27.776 11 27.787 4.601 515 5.116ÖZKAYNAKLAR(11) 1.152.756 0 1.152.756 1.101.106 0 1.101.106Ödenmiş Sermaye750.000 0 750.000 750.000 0 750.000Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri351.106 0 351.106 2.631.991 0 2.631.991Yasal Yedekler351.106 0 351.106 311.495 0 311.495Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 2.320.496 0 2.320.496Kar veya Zarar28.562 0 28.562 -2.280.885 0 -2.280.885Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -2.824.581 0 -2.824.581Dönem Net Kâr veya Zararı28.562 0 28.562 543.696 0 543.696Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.392.027 2.789.158 6.181.185 1.138.283 515 1.138.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800378BIST