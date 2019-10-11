***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2019 18:08
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla, Genel Müdürlük görevine 11 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sinanoğlu getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792753
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