***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0ABDULLAH ERDEM CANTIMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 0CENGİZ SİNANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür 0MURAT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Şirket Ortaklığı 0MEHMET ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Üyesi 0MEHMET ALI KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Yönetim Kurulu Üyesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel MüdürlüğüMEHMET NURI YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCENGIZ SİNANOĞLU Genel Müdür Bankacı Genel Müdür YardımcısıHASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıSAVAŞ DIVANLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıUĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bürokrat Genel Müdür YardımcısıYUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yönetici Bankacı İç Sistemler Üst Düzey YöneticisiHASAN SELCUK ÇOBAN Başkan Bankacı Risk Yönetim BaşkanıSABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum BaşkanıSÜHA SELEŞ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu BaşkanıALPER ALTIOK Direktör Bankacı İdari-Sosyal Hizmetler ve Satınalma DirektörüASLIHAN ÇANDIR Direktör Bilgisayar Mühendisi BT Yönetişim ve Bilgi Güvenliği DirektörüBEŞIR ÜNLÜ Direktör Bilgisayar Mühendisi Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme, BT Ops ADK ve Dijital Bankacılık DirektörüERDAL ÖZKAN Direktör Bankacı Dış Ticaret ve Kredi Operasyon DirektörüISMAIL RÜŞTÜOĞLU Direktör Bankacı Kurumsal/Ticari Bankacılık DirektörüISMET ERDEM Direktör Bankacı Gayrimenkul Portföy Yönetimi DirektörüMUSTAFA ER Direktör Bankacı Perakende Bankacılık DirektörüTUĞBA GEDIKLI Direktör Bankacı Bütçe ve Finansal Raporlama DirektörüYUNUS AHLATÇI Direktör Bankacı Mali İşler DirektörüYUSUF KÖROĞLU Direktör Bankacı Kurumsal ve Ticari Krediler DirektörüUĞUR TANRIBILIR Koordinatör Bankacı Kamu Denetim KoordinatörüRACI SEZIKLI Şube Müdürü Bankacı Merkez Şube MüdürüMAHMUT KARSLI Şube Müdürü Bankacı İkitelli Şube MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviCENGİZ SİNANOĞLU Genel MüdürSAVAŞ DİVANLIOĞLU Genel Müdür YardımcısıHASAN APAYDIN Genel Müdür YardımcısıUĞUR KARA Genel Müdür YardımcısıYUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796127BIST