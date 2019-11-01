***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2019 15:52
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0
ABDULLAH ERDEM CANTIMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 0
CENGİZ SİNANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür 0
MURAT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Şirket Ortaklığı 0
MEHMET ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Üyesi 0
MEHMET ALI KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Yönetim Kurulu Üyesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
MEHMET NURI YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGIZ SİNANOĞLU Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SAVAŞ DIVANLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bürokrat Genel Müdür Yardımcısı
YUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yönetici Bankacı İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi
HASAN SELCUK ÇOBAN Başkan Bankacı Risk Yönetim Başkanı
SABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
SÜHA SELEŞ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
ALPER ALTIOK Direktör Bankacı İdari-Sosyal Hizmetler ve Satınalma Direktörü
ASLIHAN ÇANDIR Direktör Bilgisayar Mühendisi BT Yönetişim ve Bilgi Güvenliği Direktörü
BEŞIR ÜNLÜ Direktör Bilgisayar Mühendisi Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme, BT Ops ADK ve Dijital Bankacılık Direktörü
ERDAL ÖZKAN Direktör Bankacı Dış Ticaret ve Kredi Operasyon Direktörü
ISMAIL RÜŞTÜOĞLU Direktör Bankacı Kurumsal/Ticari Bankacılık Direktörü
ISMET ERDEM Direktör Bankacı Gayrimenkul Portföy Yönetimi Direktörü
MUSTAFA ER Direktör Bankacı Perakende Bankacılık Direktörü
TUĞBA GEDIKLI Direktör Bankacı Bütçe ve Finansal Raporlama Direktörü
YUNUS AHLATÇI Direktör Bankacı Mali İşler Direktörü
YUSUF KÖROĞLU Direktör Bankacı Kurumsal ve Ticari Krediler Direktörü
UĞUR TANRIBILIR Koordinatör Bankacı Kamu Denetim Koordinatörü
RACI SEZIKLI Şube Müdürü Bankacı Merkez Şube Müdürü
MAHMUT KARSLI Şube Müdürü Bankacı İkitelli Şube Müdürü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CENGİZ SİNANOĞLU Genel Müdür
SAVAŞ DİVANLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı
YUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796127
BIST