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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2019 15:57
GÜNCEL HABERLER

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CENGİZ SİNANOĞLU Genel Müdür
SAVAŞ DİVANLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı
YUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796129


BIST



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Önceki Kapanış :  98.469  
En Yüksek
98.814 En Düşük
97.679
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 2,30 20.774.867 % 15,00  
MSGYO 1,69 51.993.228 % 14,97  
BERA 3,18 116.600.209 % 13,57  
KLMSN 14,49 50.602.878 % 10,44  
ACSEL 4,87 15.091.390 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3813 7,4184 % 0,11  
Frank 5,7656 5,8003 % -0,06  
Riyal 1,5198 1,5275 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.512 -1,77  
Altın Gr. 277 277 -0,55  
Cumhuriyet 1.835 1.863 -8,00  
Tam 1.831 1.876 -3,56  
Yarım 885 908 -1,72  
Çeyrek 444 454 -0,86  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 -0,05  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,01  
B. Petrol 60,45 60,45 0,83  
Seans Raporu
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