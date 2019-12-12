***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCENGIZ SİNANOĞLU Genel Müdür Bankacı Genel Müdür YardımcısıHASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıUĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıYUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yönetici Bankacı İç Sistemler Üst Düzey YöneticisiHASAN SELCUK ÇOBAN Başkan Bankacı Risk Yönetim BaşkanıSABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum BaşkanıABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu BaşkanıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviCENGİZ SİNANOĞLU Genel MüdürHASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803183BIST