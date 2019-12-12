***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2019 14:30
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGIZ SİNANOĞLU Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
YUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yönetici Bankacı İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi
HASAN SELCUK ÇOBAN Başkan Bankacı Risk Yönetim Başkanı
SABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CENGİZ SİNANOĞLU Genel Müdür
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803183
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0267
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0363
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:00272,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -2,62
|Açılış
|: 272,48
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,35
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.956.447
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.703.515
|% 19,80
|
|DOAS
|11,16
|205.776.980
|% 17,35
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,40
|39.998.844
|% -14,11
|
|HURGZ
|1,04
|4.794.373
|% -14,05
|
|MAALT
|52,80
|23.573.860
|% -12,94
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|669.298.040
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|GARAN
|10,55
|554.975.333
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.136.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.455.968
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5651
|7,6030
|% -0,94
|
|Frank
|5,8384
|5,8735
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5344
|1,5421
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-3,79
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,92
|