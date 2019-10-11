***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2019 14:59
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792612
BIST
15:5199.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 844,22
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.724
En Düşük
98.776
15:515,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0285
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
15:516,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4914
En Düşük
6,4139
15:51279,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,45
|Açılış
|: 279,85
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,47