***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2019 12:26
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803601
BIST
12:55110.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -57,53
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:555,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0323
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:556,5099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:55277,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 1,89
|Açılış
|: 277,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|2,57
|78.016.647
|% 18,43
|
|GUSGR
|2,39
|225.002.591
|% 17,73
|
|BOLUC
|4,55
|37.170.420
|% 15,48
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|UNYEC
|4,62
|5.877.222
|% 14,07
|
|SNKRN
|2,88
|2.141.640
|% -4,64
|
|OYLUM
|4,93
|3.435.121
|% -4,46
|
|MMCAS
|0,90
|1
|% -4,26
|
|RYSAS
|3,21
|2.932.318
|% -4,18
|
|BJKAS
|2,78
|55.433.962
|% -4,14
|
|THYAO
|13,81
|436.623.033
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.676.463
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|225.002.591
|% 17,73
|
|ASELS
|19,40
|209.644.801
|% -0,77
|
|GSRAY
|2,35
|166.764.409
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.676.463
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|225.002.591
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|166.764.409
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|143.483.393
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,23
|162.689.001
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7725
|7,8115
|% 0,51
|
|Frank
|5,9205
|5,9562
|% 0,64
|
|Riyal
|1,5548
|1,5626
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,33
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.864
|17,00
|
|Tam
|1.829
|1.875
|13,60
|
|Yarım
|884
|907
|6,57
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,11
|