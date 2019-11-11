***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:36
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 61.424.023 52.555.921 16.546.890 18.609.271
Satışların Maliyeti
[23] -42.119.909 -39.484.611 -10.792.912 -15.576.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.304.114 13.071.310 5.753.978 3.033.083
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
19.304.114 13.071.310 5.753.978 3.033.083
Genel Yönetim Giderleri
[24] -8.794.842 -6.523.807 -2.803.687 -2.140.289
Pazarlama Giderleri
[25] -5.257.003 -7.208.470 1.137.663 -2.127.705
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -2.028.134 -1.469.258 -554.781 -367.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 11.141.342 45.433.930 35.944 30.813.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -15.921.911 -38.041.819 -3.809.953 -26.976.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.556.434 5.261.886 -240.836 2.234.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 120.414 -63.854 -774.495 -68.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.436.020 5.198.032 -1.015.331 2.165.720
Finansman Giderleri
[28] -3.881.128 -9.566.913 -1.358.478 -3.732.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.317.148 -4.368.881 -2.373.809 -1.566.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.616.297 1.078.397 814.061 175.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 1.616.297 1.078.397 814.061 175.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.700.851 -3.290.484 -1.559.748 -1.390.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.700.851 -3.290.484 -1.559.748 -1.390.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.700.851 -3.290.484 -1.559.748 -1.390.981
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.600 -8.371.159
Dönem Karı (Zararı)
-3.700.851 -3.290.484
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.700.851 -3.290.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.479.517 9.186.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 2.161.177 2.096.297
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.695.375 2.470.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 536.408 588.168
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[6,8] 4.158.967 1.882.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
931.073 41.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,8] 931.073 41.852
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[20] -1.350.046 4.784.548
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-120.414 579.807
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -120.414 579.807
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -1.616.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.778.649 -786.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.677.066 -14.266.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.758.228 -11.470.920
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] -7.354.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] 19.112.802 -11.470.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.638.051 -18.660.392
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] -2.365.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] -272.259 -18.660.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -7.678.447 4.534.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] 12.233.509 -19.659.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.866.885 21.688.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 4.395.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] -23.262.120 21.688.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.181.014 2.148.695
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.327.867 2.248.227
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 2.227.867 2.248.227
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 433.278 2.550.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.065.551 2.353.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
566.973 2.353.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.632.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.600 -8.371.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.042 -28.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 142.220
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-153.042 -170.486
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -153.042 -170.486
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.624.502 8.133.173
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.133.173
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 0 8.133.173
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -2.624.502 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -2.637.835 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 13.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.675.944 -266.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-442.194 780.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.118.138 513.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.484.102 4.312.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.365.964 4.826.180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 2.365.965 5.484.102
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 30.057.046 20.319.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.973.393 2.247.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.083.653 18.072.603
Diğer Alacaklar
[8] 1.626.182 3.086.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.626.182 3.086.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 61.470.600 53.792.153
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 14.188.270 26.446.776
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.762.493 10.133.714
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.425.777 16.313.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 514.898 512.997
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 1.281.783 1.825.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[13] 1.281.783 1.825.660
ARA TOPLAM
111.504.744 111.468.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.504.744 111.468.424
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
[8] 20.539.697 19.658.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17.055.067 17.906.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.484.630 1.751.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 274.232 153.818
Maddi Duran Varlıklar
[14] 64.547.380 66.523.000
Arazi ve Arsalar
38.796.352 38.796.352
Binalar
6.144.321 6.250.870
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.632.207 18.398.337
Taşıtlar
412.547 430.806
Mobilya ve Demirbaşlar
2.167.547 2.252.229
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 469.285 501.800
Diğer Haklar
[15] 469.285 501.800
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 2.335.093 0
Diğer Duran Varlıklar
[14] 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.165.687 86.836.888
TOPLAM VARLIKLAR
199.670.431 198.305.312
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 500.000 18.420.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
500.000 18.420.424
Banka Kredileri
[5] 500.000 18.420.424
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.958.505 14.878.223
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.958.505 14.878.223
Banka Kredileri
6.452.409 14.778.218
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
506.096 100.005
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 72.241.279 69.700.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.395.235 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
67.846.044 69.700.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.498.006 3.181.014
Diğer Borçlar
[8] 590.970 558.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 590.970 558.310
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 15.606.079 12.877.594
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.506.079 12.877.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.880.568 1.854.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.299.473 1.273.843
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
581.095 581.095
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.023.081 15.620.388
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 16.023.081 15.620.388
ARA TOPLAM
117.298.488 137.091.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.298.488 137.091.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 30.890.883 7.064.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 30.890.883 7.064.734
Banka Kredileri
30.708.227 6.464.532
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
182.656 600.202
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 5.805.326 5.717.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 5.805.326 5.717.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[11] 0 3.215.274
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
[13] 5.567.714 5.322.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
[13] 5.567.714 5.322.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.263.923 21.319.579
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.562.411 158.411.053
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.108.020 39.894.259
Ödenmiş Sermaye
[17] 24.300.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 32.078.222 27.721.417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.078.222 27.721.417
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.582.672 28.555.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-504.450 -834.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -1.331.202 -889.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
[20] -1.331.202 -889.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -16.625.518 -1.668.975
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.700.851 -14.956.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.108.020 39.894.259
TOPLAM KAYNAKLAR
199.670.431 198.305.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -597.779 1.044.140 28.089.434 -1.052.528 -712.090 7.344.698 -7.497.907 50.917.968 50.917.968
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
597.779 1.198.360 343.190 -3.001.469 5.828.933 4.966.793 4.966.793
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 29.287.794 -1.052.528 -368.900 4.343.229 -1.668.974 0 55.884.761 55.884.761
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-732.194 1.756.311 -780.216 -3.290.484 -3.046.583 -3.046.583
Dönem Karı (Zararı)
-3.290.484 -3.290.484 -3.290.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-732.194 1.756.311 -780.216 243.901 243.901
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 28.555.600 703.783 -1.149.116 4.343.229 -1.668.974 -3.290.484 52.838.178 52.838.178
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 6.498.130 3.554.713 6.991.261 6.991.261
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -1.668.974 -14.956.544 39.894.259 39.894.259
Transferler
-14.956.544 14.956.544 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.027.073 329.733 -442.194 -3.700.851 213.761 213.761
Dönem Karı (Zararı)
-3.700.851 -3.700.851 -3.700.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.027.073 329.733 -442.194 3.914.612 3.914.612
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 32.582.672 -504.450 -1.331.202 4.343.229 -16.625.518 -3.700.851 40.108.020 40.108.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.700.851 -3.290.484 -1.559.748 -1.390.981
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.356.804 -348.745 99.680 18.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] 422.735 -447.109 127.795 23.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.934.069 98.364 -28.115 -5.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 3.934.069 98.364 -28.115 -5.224
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-442.194 219.030 3.558 -466.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
[20] -442.194 219.030 3.558 -466.232
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.914.610 -129.715 103.238 -447.711
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.759 -3.420.199 -1.456.510 -1.838.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
213.759 -3.420.199 -1.456.510 -1.838.692
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798286
BIST