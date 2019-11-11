***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 61.424.023 52.555.921 16.546.890 18.609.271Satışların Maliyeti[23] -42.119.909 -39.484.611 -10.792.912 -15.576.188TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.304.114 13.071.310 5.753.978 3.033.083Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)19.304.114 13.071.310 5.753.978 3.033.083Genel Yönetim Giderleri[24] -8.794.842 -6.523.807 -2.803.687 -2.140.289Pazarlama Giderleri[25] -5.257.003 -7.208.470 1.137.663 -2.127.705Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -2.028.134 -1.469.258 -554.781 -367.190Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 11.141.342 45.433.930 35.944 30.813.299Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -15.921.911 -38.041.819 -3.809.953 -26.976.802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.556.434 5.261.886 -240.836 2.234.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 120.414 -63.854 -774.495 -68.676FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.436.020 5.198.032 -1.015.331 2.165.720Finansman Giderleri[28] -3.881.128 -9.566.913 -1.358.478 -3.732.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.317.148 -4.368.881 -2.373.809 -1.566.914Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.616.297 1.078.397 814.061 175.933Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 1.616.297 1.078.397 814.061 175.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.700.851 -3.290.484 -1.559.748 -1.390.981DÖNEM KARI (ZARARI)-3.700.851 -3.290.484 -1.559.748 -1.390.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.700.851 -3.290.484 -1.559.748 -1.390.981Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.600 -8.371.159Dönem Karı (Zararı)-3.700.851 -3.290.484Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.700.851 -3.290.484Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.479.517 9.186.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 2.161.177 2.096.297Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.695.375 2.470.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] 536.408 588.168Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[6,8] 4.158.967 1.882.245Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler931.073 41.852Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[6,8] 931.073 41.852Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler[20] -1.350.046 4.784.548Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-120.414 579.807Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -120.414 579.807Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -1.616.297Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.778.649 -786.657İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.677.066 -14.266.935Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.758.228 -11.470.920İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[6] -7.354.574İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[6] 19.112.802 -11.470.920Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.638.051 -18.660.392İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] -2.365.792İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] -272.259 -18.660.392Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -7.678.447 4.534.523Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] 12.233.509 -19.659.577Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.866.885 21.688.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[6] 4.395.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[6] -23.262.120 21.688.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -3.181.014 2.148.695Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.327.867 2.248.227İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[8] 100.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[8] 2.227.867 2.248.227Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 433.278 2.550.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.065.551 2.353.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)566.973 2.353.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.632.524Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları101.600 -8.371.159YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-153.042 -28.266Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 142.220Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri142.220Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-153.042 -170.486Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -153.042 -170.486FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.624.502 8.133.173Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.133.173Kredilerden Nakit Girişleri[5] 0 8.133.173Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -2.624.502 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -2.637.835 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] 13.333YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.675.944 -266.252Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-442.194 780.216NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.118.138 513.964DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.484.102 4.312.216DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.365.964 4.826.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 2.365.965 5.484.102Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 30.057.046 20.319.788İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.973.393 2.247.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.083.653 18.072.603Diğer Alacaklar[8] 1.626.182 3.086.948İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.626.182 3.086.948Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 61.470.600 53.792.153Peşin Ödenmiş Giderler[10] 14.188.270 26.446.776İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.762.493 10.133.714İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.425.777 16.313.062Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 514.898 512.997Diğer Dönen Varlıklar[13] 1.281.783 1.825.660İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[13] 1.281.783 1.825.660ARA TOPLAM111.504.744 111.468.424TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR111.504.744 111.468.424DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 20.539.697 19.658.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17.055.067 17.906.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.484.630 1.751.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 274.232 153.818Maddi Duran Varlıklar[14] 64.547.380 66.523.000Arazi ve Arsalar38.796.352 38.796.352Binalar6.144.321 6.250.870Tesis, Makine ve Cihazlar16.632.207 18.398.337Taşıtlar412.547 430.806Mobilya ve Demirbaşlar2.167.547 2.252.229Yapılmakta Olan Yatırımlar394.406 394.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar[15] 469.285 501.800Diğer Haklar[15] 469.285 501.800Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 2.335.093 0Diğer Duran Varlıklar[14] 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.165.687 86.836.888TOPLAM VARLIKLAR199.670.431 198.305.312KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 500.000 18.420.424İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar500.000 18.420.424Banka Kredileri[5] 500.000 18.420.424Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 6.958.505 14.878.223İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.958.505 14.878.223Banka Kredileri6.452.409 14.778.218Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları506.096 100.005Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 72.241.279 69.700.583İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.395.235 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar67.846.044 69.700.583Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 3.498.006 3.181.014Diğer Borçlar[8] 590.970 558.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 590.970 558.310Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 15.606.079 12.877.594İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.506.079 12.877.594Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.880.568 1.854.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.299.473 1.273.843Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar581.095 581.095Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.023.081 15.620.388İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 16.023.081 15.620.388ARA TOPLAM117.298.488 137.091.474TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.298.488 137.091.474UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 30.890.883 7.064.734İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 30.890.883 7.064.734Banka Kredileri30.708.227 6.464.532Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar182.656 600.202Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 5.805.326 5.717.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 5.805.326 5.717.283Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[11] 0 3.215.274Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler[13] 5.567.714 5.322.288İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler[13] 5.567.714 5.322.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.263.923 21.319.579TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER159.562.411 158.411.053ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.108.020 39.894.259Ödenmiş Sermaye[17] 24.300.000 24.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[18] 1.044.140 1.044.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] 32.078.222 27.721.417Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.078.222 27.721.417Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)32.582.672 28.555.600Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-504.450 -834.183Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -1.331.202 -889.008Yabancı Para Çevrim Farkları[20] -1.331.202 -889.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -16.625.518 -1.668.975Net Dönem Karı veya Zararı-3.700.851 -14.956.544TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.108.020 39.894.259TOPLAM KAYNAKLAR199.670.431 198.305.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -597.779 1.044.140 28.089.434 -1.052.528 -712.090 7.344.698 -7.497.907 50.917.968 50.917.968Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler597.779 1.198.360 343.190 -3.001.469 5.828.933 4.966.793 4.966.793Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar24.300.000 0 1.044.140 29.287.794 -1.052.528 -368.900 4.343.229 -1.668.974 0 55.884.761 55.884.761TransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-732.194 1.756.311 -780.216 -3.290.484 -3.046.583 -3.046.583Dönem Karı (Zararı)-3.290.484 -3.290.484 -3.290.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-732.194 1.756.311 -780.216 243.901 243.901Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 28.555.600 703.783 -1.149.116 4.343.229 -1.668.974 -3.290.484 52.838.178 52.838.178Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 6.498.130 3.554.713 6.991.261 6.991.261Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -1.668.974 -14.956.544 39.894.259 39.894.259Transferler-14.956.544 14.956.544 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.027.073 329.733 -442.194 -3.700.851 213.761 213.761Dönem Karı (Zararı)-3.700.851 -3.700.851 -3.700.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.027.073 329.733 -442.194 3.914.612 3.914.612Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 32.582.672 -504.450 -1.331.202 4.343.229 -16.625.518 -3.700.851 40.108.020 40.108.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.700.851 -3.290.484 -1.559.748 -1.390.981DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.356.804 -348.745 99.680 18.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] 422.735 -447.109 127.795 23.745Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.934.069 98.364 -28.115 -5.224Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 3.934.069 98.364 -28.115 -5.224Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-442.194 219.030 3.558 -466.232Yabancı Para Çevrim Farkları[20] -442.194 219.030 3.558 -466.232DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.914.610 -129.715 103.238 -447.711TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)213.759 -3.420.199 -1.456.510 -1.838.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları213.759 -3.420.199 -1.456.510 -1.838.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798286BIST