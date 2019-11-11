***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2019Karar Sayısı021Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa)Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nun 08.11.2019 tarih ve 2019/021 sayılı kararı ile onaylanan, 30.09.2019 tarihinde sona eren 01.01.2019 - 30.09.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Alaeddin TİLEYLİOĞLU Eduge Mirzahan HIZAL Zafer ARABULhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798288BIST