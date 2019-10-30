***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 19:21
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-300.124 -300.124 -300.124
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -292.777 31.348 -33.904.601 -4.061.599 4.551.827 4.551.827
Transferler
-4.061.599 4.061.599 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-17.146.511 -17.146.511 -17.146.511
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.731 -275.731 -275.731
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -568.508 31.348 -36.216.200 -17.146.511 -11.120.415 -11.120.415
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.378 200.000 7.301.759 17.393.319 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Transferler
-17.763.811 17.763.811 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
232.407 -8.575.953 -8.343.546 -8.343.546
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.378 200.000 7.301.759 17.393.319 -260.753 31.348 -53.980.011 -8.575.953 -19.805.913 -19.805.913
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.385.863 3.332.833
Dönem Karı (Zararı)
-8.575.953 -17.146.511
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.440.076 3.670.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.697.381 2.141.513
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
133.895 7.482
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 133.895 7.482
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
634.200 390.415
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
634.200 390.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.713.040 3.185.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.713.040 3.185.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.738.440 -2.016.914
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.817
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-37.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.220.692 20.194.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.101.999 -8.138.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.101.999 -8.138.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-473.280 -673.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-473.280 -673.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.106.282 -525.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.220.956 29.338.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.220.956 29.338.768
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
477.299 193.075
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
477.299 193.075
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.084.815 6.717.984
Ödenen Faiz
-2.526.535 -3.185.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-172.417 -199.799
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-234.751 -1.037.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-234.751 -1.737.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -234.751 -1.737.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.994.531 -1.061.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.492.038
Kredilerden Nakit Girişleri
3.001.542
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
490.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.781.109 -6.303.560
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.781.109 -6.303.560
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.213.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-843.419 1.233.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-843.419 1.233.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.147.094 536.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.675 1.770.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
303.675 1.147.094
Ticari Alacaklar
6.321.292 14.667.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-16 114.770 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.206.522 14.552.448
Diğer Alacaklar
310.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 310.000
Stoklar
8 8.477.730 6.505.343
Peşin Ödenmiş Giderler
289.026 356.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
289.026 356.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
403 7.075
Diğer Dönen Varlıklar
399.351 162.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
399.351