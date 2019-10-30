***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-300.124 -300.124 -300.124Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -292.777 31.348 -33.904.601 -4.061.599 4.551.827 4.551.827Transferler-4.061.599 4.061.599 0 0Dönem Karı (Zararı)-17.146.511 -17.146.511 -17.146.511Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-275.731 -275.731 -275.731Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları1.750.000 1.750.000 1.750.000Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -568.508 31.348 -36.216.200 -17.146.511 -11.120.415 -11.120.415Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.378 200.000 7.301.759 17.393.319 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Transferler-17.763.811 17.763.811 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)232.407 -8.575.953 -8.343.546 -8.343.546Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.378 200.000 7.301.759 17.393.319 -260.753 31.348 -53.980.011 -8.575.953 -19.805.913 -19.805.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.385.863 3.332.833Dönem Karı (Zararı)-8.575.953 -17.146.511Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.440.076 3.670.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 4.697.381 2.141.513Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler133.895 7.482Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 133.895 7.482Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler634.200 390.415Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler634.200 390.415Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.713.040 3.185.352Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.713.040 3.185.352Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.738.440 -2.016.914Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.817Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-37.817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.220.692 20.194.464Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.101.999 -8.138.440İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 8.101.999 -8.138.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-473.280 -673.439İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-473.280 -673.439Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.106.282 -525.500Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.220.956 29.338.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.220.956 29.338.768Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler477.299 193.075İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)477.299 193.075Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.084.815 6.717.984Ödenen Faiz-2.526.535 -3.185.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-172.417 -199.799YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-234.751 -1.037.459Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri700.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri700.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-234.751 -1.737.460Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -234.751 -1.737.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.994.531 -1.061.522Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.492.038Kredilerden Nakit Girişleri3.001.542Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri490.496Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.781.109 -6.303.560Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.781.109 -6.303.560Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.213.422Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.750.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-843.419 1.233.852NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-843.419 1.233.852DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.147.094 536.911DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ303.675 1.770.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri303.675 1.147.094Ticari Alacaklar6.321.292 14.667.218İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-16 114.770 114.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.206.522 14.552.448Diğer Alacaklar310.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 310.000Stoklar8 8.477.730 6.505.343Peşin Ödenmiş Giderler289.026 356.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler289.026 356.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar403 7.075Diğer Dönen Varlıklar399.351 162.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar399.351