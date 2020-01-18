***ENJSA* *BSKNT*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2020 12:47
***ENJSA******BSKNT*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklığı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA(tur), görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir.
Kredi derecelendirme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813468
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0315
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,63
|Açılış
|: 295,24
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
296,01
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6468
|7,6852
|% 0,16
|
|Frank
|6,0649
|6,1014
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5660
|1,5739
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,67
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,62
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,38
|
Seans Raporu
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 18 artarak (% 0.02 ) 146, 676
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17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de