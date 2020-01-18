***ENJSA* *BSKNT*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ENJSA******BSKNT*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [BSKNT]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklığı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA(tur), görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir.Kredi derecelendirme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813468BIST