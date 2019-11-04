***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.201 2.361.548 2.024.744 837.842 750.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.361.548 2.024.744 837.842 750.217Finansman Gelirleri18 172.731 74.105 96.162 17.930Finansman Giderleri18 -1.427.615 -1.010.005 -495.811 -388.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.106.664 1.088.844 438.193 379.595Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-316.724 -324.578 -107.094 -114.301Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -369.239 -29.984 -133.244 8.794Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 52.515 -294.594 26.150 -123.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)789.940 764.266 331.099 265.294DÖNEM KARI (ZARARI)789.940 764.266 331.099 265.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları789.940 764.266 331.099 265.294Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç (kr) 13 0,67000000 0,65000000 0,28000000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.105.160 989.557Dönem Karı (Zararı)789.940 764.266Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.077.915 984.695Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 268.076 186.115Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 8 630.220 310.847Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler630.220 310.847Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.111 167.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler32.581 35.367Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.530 24.753Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 0 107.296Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.304.082 914.277Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -123.533 -74.105Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.427.615 988.382Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-132.415 131.796Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler96.440 -108.289Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 316.724 324.578Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -1.445.323 -942.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-871.583 -1.890.674Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-307.346 -1.727.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler433.306 -526.084Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.450 -49.113Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-894.542 342.710Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-107.451 68.999Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları996.272 -141.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-29.461 -37.081Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -107.296 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -309.208 -15.089Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6, 23 1.554.853 1.183.440YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.187.610 -1.332.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.838 -33.308Alınan Faiz135.371 58.256Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -1.192.143 -1.357.719FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.155.789 419.805Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.081.198 35.679.205Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.174.255 -34.107.030Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.783 0Ödenen Temettüler-472.427 -354.321Ödenen Faiz-1.519.522 -798.049YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-238.239 76.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-238.239 76.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 562.352 172.750DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 324.113 249.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 324.113 562.352Ticari Alacaklar6 3.001.489 3.512.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.948 130.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.981.541 3.381.557Diğer Alacaklar883.866 458.449İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 883.866 458.449İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 878.180 791.117Türev Araçlar0 313.028Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 0 313.028Stoklar143.507 147.956Peşin Ödenmiş Giderler34.423 71.355İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.423 71.355Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 22.406 8.565Diğer Dönen Varlıklar6.338 6.973İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.338 6.973ARA TOPLAM5.294.322 5.872.184TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.294.322 5.872.184DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar831.811 983.545İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 831.811 983.545İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 9.357.670 8.503.518Maddi Duran Varlıklar10 414.443 358.781Kullanım Hakkı Varlıkları9 167.133 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.576.268 6.745.195Peşin Ödenmiş Giderler731 2.575Ertelenmiş Vergi Varlığı19 99.418 2.847Diğer Duran Varlıklar0 124.165TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.447.474 16.720.626TOPLAM VARLIKLAR22.741.796 22.592.810KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 1.338.727 998.170Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 3.034.359 2.435.639Diğer Finansal Yükümlülükler20 38.289 44.302Ticari Borçlar6 1.577.642 2.480.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 51.701 94.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.525.941 2.386.700Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar64.691 43.217Diğer Borçlar169.501 223.902İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 169.501 223.902Türev Araçlar21 100.379 3.582Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.768 74.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.768 74.752Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 126.288 52.416Kısa Vadeli Karşılıklar243.219 364.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.656 28.779Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar235.563 335.326Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler317.641 290.905İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler317.641 290.905ARA TOPLAM7.029.504 7.011.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.029.504 7.011.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 5.414.867 5.765.047Diğer Finansal Yükümlülükler20 295.946 321.720Diğer Borçlar7 1.857.195 1.693.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.857.195 1.693.350Türev Araçlar21 0 7.722Uzun Vadeli Karşılıklar139.238 115.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar139.238 115.366Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.414.907 1.378.783TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.122.153 9.281.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.151.657 16.293.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.590.139 6.298.915Ödenmiş Sermaye13 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları13 2.626.532 2.784.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.930 23.359Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.930 23.359Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 251.545 216.612Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.743.107 1.344.547Net Dönem Karı veya Zararı789.940 747.697TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.590.139 6.298.915TOPLAM KAYNAKLAR22.741.796 22.592.810Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.836.364 -5.241 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403 5.880.403Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-51.609 31.347 1.008.271 -988.009 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)59.036 764.266 823.302 823.302Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-354.321 -354.321 -354.321Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.612 4.340 0 0 1.344.547 764.266 0 6.349.384 0 6.349.384Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.289 789.940 763.651 763.651Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-472.427 -472.427 -472.427Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.626.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.545 4.340 0 0 1.743.107 789.940 0 6.590.139 6.590.139Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)789.940 764.266 331.099 265.294DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.289 59.036 -75.382 33.885Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -34.221 75.687 -79.240 43.443Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-34.221 75.687 -79.240 43.443Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19 7.932 -16.651 3.858 -9.558DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.289 59.036 -75.382 33.885TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)763.651 823.302 255.717 299.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları763.651 823.302 255.717 299.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796454BIST