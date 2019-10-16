***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2019 17:01
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sayın Hüseyin Yusuf Ziya ERDEM Enerjisa Enerji A.Ş. CEO görevinden ayrılacaktır. 1 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Enerjisa Enerji Dağıtım İş Birimi Başkanı Sayın Murat PINAR'ın Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793518
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.120,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0213
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8709
18:056,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 281,68
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17