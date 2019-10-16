***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sayın Hüseyin Yusuf Ziya ERDEM Enerjisa Enerji A.Ş. CEO görevinden ayrılacaktır. 1 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Enerjisa Enerji Dağıtım İş Birimi Başkanı Sayın Murat PINAR'ın Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793518BIST