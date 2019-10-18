***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2019 16:14
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSAE2114 ISIN kodlu Tahvilin 4. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.456
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,54%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSAE2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 2,54 5,09 5,16 2.540.000 Evet
2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 2,78 5,58 5,65 2.780.000 Evet
3 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 3,05 6,12 6,21 3.050.000 Evet
4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 3,22 6,46 6,56 3.220.000 Evet
5 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020
6 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020
7 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021
8 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
4 Eylül 2019 tarihinde kupon oranını %3,22 olarak açıkladığımız TRSENSAE2114 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin dördüncü kupon ödemesi 18 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793924
BIST